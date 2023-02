FBI doorzoekt opnieuw privéwoning van Amerikaans president Joe Biden

"Dit is een politieke nachtmerrie voor de Amerikaanse president", aldus Soenens. "Hij verweet namelijk zelf zijn voorganger Donald Trump om roekeloos om te springen met geheime documenten." Minister van Justitie Merrick Garland heeft een onafhankelijke procureur aangesteld om de zaak te onderzoeken.

Het is onduidelijk of ook deze keer vertrouwelijke documenten in beslag werden genomen. Duidelijkheid daarover kan nog even op zich laten wachten, want de vorige huiszoeking duurde in totaal 13 uur. Volgens de advocaat van de president gaat het wel om een geplande huiszoeking en verleent de president zijn volledige medewerking.