Vermiste aapjes uit de zoo van Dallas teruggevonden, maar het mysterie blijft

Bovendien gaat het niet om het eerste incident in de zoo van Dallas. In de ochtend van 13 januari ging de zoo dicht omdat nevelpanter Nova vermist was. 's Avonds werd ze teruggevonden in de zoo, niet ver van haar verblijf. De omheining van Nova's verblijf bleek opengeknipt te zijn. Net als de omheining van het verblijf van de langoer-apen, maar daaruit bleek geen enkel dier gewond of ontsnapt.

Een week later, op 21 januari, werd Pin, een van de vier oorgieren in de zoo van Dallas, dood teruggevonden in zijn verblijf. Het dier was 35 jaar en woonde al 33 jaar in de dierentuin. Volgens de zoo was het dier verwond en is hij "een onnatuurlijke dood" gestorven. "Het overlijden van Pin is niet alleen een persoonlijk verlies, maar ook een verlies voor de soort, omdat die ernstig met uitsterven wordt bedreigd", klonk het bij vicedirecteur Harrison Edell.



De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de drie incidenten. Volgens de zoo hangen er meer dan 100 camera's in de dierentuin om het publiek, het personeel en de verblijven te kunnen opvolgen. Na de dood van Pin is dat aantal nog opgedreven. 's Nachts is er nu ook meer veiligheids- en ander personeel dan gewoonlijk.