"Naald in hooiberg teruggevonden": vermiste radioactieve capsule in Australische outback is terecht

In Australië is de piepkleine radioactieve capsule die al een tijdje spoorloos was, teruggevonden. Dat hebben de autoriteiten van de deelstaat West-Australië laten weten. De capsule raakte vermist tijdens een transport in de desolate outback. Al enkele dagen werd intensief gezocht op strategische plaatsen langs de 1.400 kilometer lange route. Een naald in een hooiberg, maar hij is gevonden.