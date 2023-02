Versierde fietsjes van 3de kleuterklas in Ternat opgenomen in Vlaamse inspiratieregister: "We waren erg verrast"

“Het was eigenlijk een enorme verrassing toen we het nieuws te horen kregen”, zegt juf Anneleen Gyhoot van de derde kleuterklas. “We hadden het niet verwacht want het begon allemaal vorig schooljaar toen we beslisten om met heel de school deel te nemen aan Erfgoed. Elke klas koos een onderdeel en ik koos voor het bloemencorso in Ternat”, legt Anneleen uit. “De bedoeling was eigenlijk dat we fietsjes gingen versieren op het schoolfeest en dat het daar ging bij blijven. Maar eigenlijk wilden mijn kinderen een beetje gek doen en deelnemen aan de bloemenstoet zelf. En onder een thema, de kinderen waren verkleed als Robin Hood en de fietsjes werden omgetoverd tot paarden met hier en daar bloemen.”