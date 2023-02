Honderdduizenden leerkrachten, ambtenaren en treinbestuurders staken in Verenigd Koninkrijk, mogelijk grootste stakingsdag in 10 jaar 

De Britse minister van Onderwijs Gillian Keegan probeerde ouders vanmorgen nog gerust te stellen door te zeggen dat een meerderheid van de scholen vandaag open zal zijn, met hier en daar wat moeilijkheden. Maar de Britse onderwijsvakbond NEU ziet dat anders. De NEU verwacht dat 85 procent van de scholen vandaag volledig of gedeeltelijk gesloten zal zijn.

De meeste door de staking getroffen scholen bevinden zich in Engeland en Wales, maar ook in delen van Schotland wordt gestaakt. Hoeveel leerkrachten het werk neerleggen, is niet helemaal duidelijk. De BBC meldt dat meer dan 100.000 leerkrachten zich zouden kunnen aansluiten. Het persagentschap Reuters heeft het over mogelijk 300.000.

Daarnaast staken ook heel wat professoren aan de universiteiten. Ook naar schatting 100.000 ambtenaren in meer dan 120 overheidsdepartementen komen vandaag niet opdagen. Naar verwachting zullen er ook niet veel treinen rijden, want ook de treinbestuurders staken mee, net als de buschauffeurs in Londen.

De vakbonden verwachten dat alles samen tot 500.000 mensen vandaag het werk zullen neerleggen. Dat zou dan meteen de grootste actiedag in 10 jaar tijd zijn.