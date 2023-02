Twee broers veroordeeld voor messteek na caféruzie in Antwerpen

In Antwerpen heeft de rechtbank de 33-jarige Mounir B. veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor poging tot doodslag. Vorige zomer had hij een man in de buik gestoken nadat het slachtoffer met zijn broer, Badre B., in een ruzie was verzeild geraakt. Die laatste kreeg als mededader vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De beklaagden moeten de slachtoffers ook een schadevergoeding van 5.000 euro betalen, die later nog kan oplopen.