Vooruit klaagt leegstand sociale woonwijk in Herentals aan, stadsbestuur: "Renovatie inderdaad vertraagd"

De Woonbrug laat op zijn beurt weten dat de renovatie van 33 woningen vergund is en dat de werken op 1 maart zullen starten. "Die renovatie had inderdaad al in het najaar van vorig jaar moeten starten", geeft directeur Jef Schoors toe. "In de eerste fase hebben we problemen gehad met de aannemer. Er werd onder meer gewerkt met minderwaardige materialen. Die zaak ligt nog bij het gerecht. Er zijn wel al 21 woningen gerenoveerd en die zijn ook alweer verhuurd."