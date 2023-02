In 2021 is 5,5 kilo zwerfvuil per Limburger opgehaald, dat is meer dan het Vlaamse gemiddelde

Genk is koploper wat betreft het ingezameld zwerfafval met 15,7 kilo per inwoner. In Tongeren is dat 13,4 kilo, in Borgloon 10,4. Zowel in Genk als in Tongeren worden er GAS-boetes uitgeschreven voor wie vuil deponeert waar dat niet hoort. Maar die aanpak bleek onvoldoende. In Tongeren zijn daarom camera's bijgeplaatst. Ook Genk heeft de strijd tegen zwerfvuil intussen opgevoerd en extra gemachtigde handhavers aangesteld. OVAM heeft zelf ook 30 zwerfvuilhandhavers in dienst genomen om gemeenten te helpen. Ze kunnen tijdelijk ingeschakeld worden om vaststellingen te doen.