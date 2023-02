Waarom de consument zich geen zorgen hoeft te maken nu dollekoeienziekte weer opduikt in Nederland

Ook Stefan Roels van Dierengezondheidszorg Vlaanderen zegt dat er geen reden tot paniek is. "Er zijn twee varianten van de dollekoeienziekte", verduidelijkt hij in "VRT NWS Live". "De klassieke variant kennen we nog van vroeger. De ziekte kwam in de jaren 80 en 90 over vanuit het Verenigd Koninkrijk en werd veroorzaakt doordat runderen gevoederd werden met vlees en beendermeel."

Het ging eigenlijk om een soort kannibalisme: dierlijk materiaal werd in het verleden gebruikt als eiwitbron voor andere dieren, maar sinds dat verboden is, is ook die klassieke variant van de dollekoeienziekte zo goed als verdwenen.