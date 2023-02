Licht van vuurtoren in Oostende deels afgeschermd na klachten van bewoners nieuw flatgebouw

“Er is inderdaad beslist om boven in de vuurtoren tijdelijk een afdekplaat te zetten, zodat het licht richting binnenland verminderd wordt”, zegt Peter Van Camp van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

“Inwoners van de Vuurtorenwijk hebben aangegeven dat ze last hebben van het licht dat in hun appartementen schijnt. Die wijk is nu in volle ontwikkeling en daarom hebben we een testopstelling gemaakt. Het is een tijdelijke oplossing. We gaan de komende maanden kijken wat het geeft.”