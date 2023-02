Bornemse erfgoedvereniging wil gedenkteken voor watersnood uit 1953: "Water stond 2 meter hoog"

Nu, 70 jaar na de overstroming en de bres in de Rupeldijk, wil de vereniging die gebeurtenissen op een gepaste manier herdenken. "We willen een gedenkteken plaatsen op de plek waar die bres ontstond, dat is ongeveer ter hoogte van het punt waar vandaag de veerboot richting Schelle vaart." Op die manier wil de vereniging de passerende wandelaars en fietsers ook informeren over de gebeurtenissen. "We moeten ons blijven herinneren wat er 70 jaar geleden gebeurd is."