Werkloosheid in de eurozone blijft historisch laag

Bij de vorige update van Eurostat werd de werkloosheidsgraad in de eurozone (de EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd als wettig betaalmiddel) voor oktober en november geschat op 6,5 procent, maar dat is vandaag licht bijgesteld naar 6,6 procent.

Sindsdien is er weinig veranderd op de arbeidsmarkt in de eurozone want ook voor december ligt de werkloosheidsgraad op 6,6 procent. Dat is het laagste cijfer ooit sinds de Europese statistiekdienst begon met de registratie in 1998.

Ook voor de hele Europese Unie blijft de werkloosheidsgraad ongewijzigd ten opzichte van november: 6,1 procent werkloosheid. Ook dat is historisch laag. De EU telde in december 13,15 miljoen werklozen, onder hen 2,9 miljoen jongeren (-25 jaar).