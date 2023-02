Jobbeurs en infosessies voor werknemers van Makro in Eke die job verloren

De retailwinkel Makro Eke bij Nazareth was al sinds eind december gesloten en werd midden januari definitief failliet verklaard. Meer dan 200 medewerkers verloren hierdoor hun job. VDAB en het bestuur van Nazareth sloegen hun handen in elkaar om die mensen bij te staan in hun zoektocht naar nieuw werk. Vandaag organiseren ze twee infosessies, later komt er nog een jobbeurs aan.

"We hebben alle 235 ex-medewerkers uitgenodigd en we rekenen op een 145-tal deelnemers", zegt Adel Mouchalleh van de VDAB. "Ze kunnen zich inschrijven voor een traject dat hen opnieuw klaarstoomt voor de arbeidsmarkt. Ze krijgen ook tips over het sollicitatieproces, hoe ze een CV moeten opmaken, en het gesprek. Ze kunnen meer informatie krijgen over hun rechten en plichten als werkloze, zo weten ze waar ze terecht moeten voor een uitkering en dergelijke."