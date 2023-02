West-Vlaamse regionale televisie viert zijn 30ste verjaardag

WTV was bij de start inderdaad een groot succes, "tot grote frustratie van onze grotere collega's", gniffelt Persyn. "Wanneer er een cameraploeg toekwam van VTM of VRT vroegen de mensen in de streek of het WTV was. Toen ze zeiden van niet, reageerden ze dan teleurgesteld. De populariteit was enorm. Het was nieuw en het werd gewaardeerd door de mensen van de regio. Eindelijk was er dagelijks een televisienieuws waarin zij aan bod kwamen en de onderwerpen waar zij om gaven."



WTV had z'n kantoren in Kuurne en bracht enkel nieuws uit het zuiden van West-Vlaanderen. Enkele maanden later, in september, kwam Focus er bij. Die zender coverde het noorden.