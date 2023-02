Zieke Zaventemse zwaan met infectie bij de dierenarts

In het park Mariadal in Zaventem woont al 20 jaar lang een mooie witte vrouwtjeszwaan. In de zomer van 2021 was er nog heel wat te doen rond de mannetjeszwaan die werd doodgebeten door een loslopende hond. En nu is dus het vrouwtje ziek. "We kennen de oorzaak niet", zegt schepen van Dierenwelzijn Hilde Van Craenenbroeck (CD&V). "De zwaan at niet meer en ze waste zich ook niet meer. De mensen die haar eten geven, hebben dat opgemerkt."