1 miljoen Congolezen bij misviering paus Fransiscus, paus vraagt "wederzijdse vergiffenis" om einde te maken aan conflict in Oost-Congo 

De openluchtmisviering van paus Fransiscus vond plaats op de uitgestrekte terreinen van de secundaire luchthaven Ndolo, in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Fransiscus riep tijdens de mis de Congolezen op om "de moed te vinden om elkaar de amnestie van het hart te verlenen". Verder vroeg hij aan de christenen die betrokken waren bij het conflict om de wapens neer te leggen.



"De mensen van het land", zei de paus in zijn preek, lijden aan "wonden die pijn doen, voortdurend geïnfecteerd door haat en geweld, terwijl het medicijn van gerechtigheid en de balsem van hoop nooit lijken aan te komen".

Hoop door bezoek paus

Volgens het Vaticaan waren er zo'n 1 miljoen mensen aanwezig. Heel wat Congolezen hebben de nacht doorgebracht op de luchthaven om zeker te zijn dat ze deze viering konden bijwonen. Het is het eerste pauselijke bezoek sinds de reis van Johannes Paulus II in 1985. Toen Franciscus in zijn pausmobiel rondreed op de vliegvelden werd hij door een enthousiaste zingende en dansende menigte onthaald. Er werd met vlaggen gewapperd, heel wat vrouwen droegen kleding met afbeeldingen van de paus op.



Na het bezoek van de paus hoop ik dat de vrede terugkeert Patrick Mukaba

Er is heel veel hoop door het bezoek van de paus. "Het gaat niet goed met het land. Er is verdeeldheid, haat, er zijn veel bloedbaden, vooral in het oosten. Na het bezoek van de paus hoop ik dat de vrede terugkeert", zei Patrick Mukaba, een 35-jarige advocaat, die met zijn vrouw de mis bijwoonde.

Deze ochtendmis was het eerste grote evenement van Franciscus in Congo, tijdens zijn driedaags bezoek. Later op de dag staat er een ontmoeting van de paus op het programma met de slachtoffers van het conflict in het oosten van Congo. Eerst was het de bedoeling dat de paus ook een bezoek zou brengen aan deze regio, maar door het oplaaiend geweld werd dat bezoek geschrapt.



Ik hoop dat de gewapende groepen naar de paus zullen luisteren en hun wapens zullen neerleggen omdat hij een sterk en machtige man is Lea Serundoru

De 21-jarige studente Lea Serundoru is gevlucht uit het oosten van het land. Ze zei dat ze hoopte dat "de gewapende groepen naar de paus zullen luisteren en hun wapens zullen neerleggen omdat hij een sterk en machtige man is. We hebben er vertrouwen in dat alles weer normaal zal worden", klonk het nog.

De paus kwam gisteren aan in Congo en veroordeelde tijdens zijn openingstoespraak de eeuwenlange plundering van de minerale en natuurlijke rijkdommen van Afrika door buitenlandse mogendheden aan.

Morgen is het zijn laatste volledige dag in Congo, vrijdagochtend vertrekt Franciscus naar buurland Zuid-Soedan, een ander land dat worstelt met conflict en honger.

Heropleving geweld in Oost-Congo

In Oost-Congo zijn er meer dan 120 gewapende groepen actief. Het conflict in de regio houdt al decennialang aan, maar vorig jaar laaide het conflict weer op toen de rebellengroep M23 opnieuw een offensief startte. Ze veroverde grote gebieden.



De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben de rebellen beschuldigd van het plegen van wreedheden tegen burgers. Onder meer Congo en de VN beschuldigen Rwanda ervan de rebellengroep M23 te steunen. Rwanda ontkent dit. Rwanda beschuldigt van zijn kant het Congolese leger om samen te spannen met een opstand van Rwandese Hutu-rebellen. Door een aanhoudend gewapend conflict zijn volgens de VN zeer vele mensen gedood, zo'n 5,7 miljoen mensen zijn er ontheemd en 26 miljoen mensen lijden ernstige honger. Paus Franciscus wil met zijn bezoek de aandacht vestigen op het aanhoudend geweld in het oosten van het land.

