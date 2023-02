Zoekactie naar vermiste 25-jarige vrouw in Zenne gaat voort, Cel Vermiste Personen zet dummy in

De Cel Vermiste Personen heeft samen met de mensen van het Waterbouwkundig Laboratorium en andere experten gelijkaardige omstandigheden gesimuleerd als de omstandigheden afgelopen zaterdag.

"We hebben een test uitgevoerd met een dummy, een pop, met hetzelfde gewicht van het slachtoffer en dezelfde afmetingen. De test heeft aangetoond dat het lichaam zich over een grote afstand heeft bewogen, overal is gepasseerd en dat het lichaam gestopt is net voorbij de sluis. Dat wil niet zeggen dat hetzelfde gebeurd is zaterdagnacht. We weten nu wel dat deze overbrugging heeft plaatsgevonden. Het opzet van ons experiment is gelukt. Dat brengt het vermiste meisje helaas nog altijd niet terug."

De test werd vanmiddag bij daglicht uitgevoerd, omdat de dummy goed geobserveerd kon worden. "De omstandigheden van het debiet en de kracht van het water waren dezelfde als afgelopen zaterdagnacht. Het enige verschil is dat het nu klaar is en zaterdagnacht donker was. We hebben in het verleden gelijkaardige dingen gedaan. In dit soort dossiers moet je creatief zijn en moet je buiten de lijntjes durven denken en dingen proberen. Daar leer je soms wat uit", besluit Remue.