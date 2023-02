Zwembad van Tielt sluit definitief: problemen blijken te groot om op te lossen

Het zwembad is al sinds vorige zomer gesloten, maar nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat het bad en het gebouw niet meer hersteld kunnen worden. Het stadsbestuur bracht dinsdagavond de verenigingen, scholen en andere zwemmers op de hoogte van de beslissing. “We laten de zwemmers en verenigingen niet in de kou staan. We zijn gestart met de opmaak van de ruimtelijke plannen voor de locatie en de bouw van een nieuw zwembad”, zegt schepen van Sport Hedwig Verdoodt (CD&V).