Openluchtzwembad "Den Dok" in Geraardsbergen wordt voorlopig niet gesloopt, door bezwaar van actiecomité

Het zwemdok in het centrum van Geraardsbergen, "Den Dok" in de volksmond, moet plaatsmaken voor een nieuw project. Althans als het van de stad afhangt, want de buurtbewoners vinden het zwembad te waardevol om te slopen. "Het is het oudste openluchtzwembad van Vlaanderen, dat is iets waar we trots op mogen zijn. Het zwembad is meer dan 100 jaar oud. Heel wat Geraardsbergenaars hebben er leren zwemmen, of zelfs hun eerste liefde leren kennen. Het is een plek waar alle lagen van de bevolking samenkomen. Dat mag niet zomaar verdwijnen", vindt actievoerder Marleen Francq.