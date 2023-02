Al vijf honden overleden na wandeling langs Dijle in Boortmeerbeek, ook hondje Zita vermoedelijk vergiftigd

Karolien Horckmans maakte ongeveer hetzelfde mee als haar dorpsgenoot Patrick. "Onze hond Eowyn is woensdagavond ziek geworden door iets in onze eigen tuin", zegt Karolien. "Door het vergif was haar zenuwstelsel helemaal overprikkeld. Gelukkig heeft haar hartje het niet begeven. De week ervoor zagen buurtbewoners iemand door de tuinen sluipen en enkele hondenhokken liepen schade op. De hond van de buren had even later ook dezelfde symptomen als de onze. We hebben onmiddellijk een klacht ingediend bij de politie. Ik snap niet dat iemand zoiets vreselijk kan doen. We voelen ons niet meer veilig thuis."