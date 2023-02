Gentse brandweer geeft tips na nieuw ongeval: zo ontsnap je uit een zinkende auto 

Het was een behoorlijk spectaculair zicht aan de Gentse Visserij: een elektrische wagen reed door de reling, vloog over een woonboot heen en dook het water in. "Zulke waterongevallen met auto’s gebeuren in Gent elk jaar zo’n vijf tot tien keer", zegt luitenant Nico De Vrieze van brandweerzone Gent Centrum. "Op een totaal van 2.200 waterongevallen per jaar valt dat nog mee. We rukken met onze duikers nog altijd veel vaker uit voor andere interventies, zoals olielekken."