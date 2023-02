Aparte afdeling voor senioren in gevangenis van Brugge

Sinds januari is er in de gevangenis van Brugge een aparte afdeling voor tien gedetineerden ouder dan 65 jaar. Tot nu toe was er enkel zo’n afdeling in de gevangenis van Merksplas in Antwerpen, maar daar is alleen plaats voor senioren die niet meer zelfstandig zijn: die bijvoorbeeld ziek zijn of rolstoelgebruikers zijn. In Brugge moeten de gedetineerden wel nog mobiel zijn en goed voor zichzelf kunnen zorgen.

De afdeling is er gekomen omdat oudere gedetineerden zich niet altijd goed zouden voelen tussen de jongere gevangenen. "We merken dat de oudere gedetineerden zich soms niet op hun gemak voelen en dat ze beslissen om niet meer te wandelen of hun cel niet meer te verlaten. We merken dat als we de gedetineerden van dezelfde leeftijd samenbrengen ze terug geactiveerd worden", zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen.