De ramenwasser die 4 vrouwen vermoordde en 26 jaar onder de radar bleef: dit moet je weten over het assisenproces tegen Stephaan Du Lion

In 2017 is er plots een doorbaak en vanaf dan gaat het snel: een staal in de zaak van Ariane Mazijn komt overeen met een DNA-staal van Stephaan Du Lion. Zijn DNA was alsnog in de databank van veroordeelden beland, omdat hij in 2015 veroordeeld werd voor poging tot diefstal. Hierna wordt het onderzoek naar de dood van Ariane heropend.

Niet veel later wordt Du Lion verhoord. Hij zegt dat hij zich alleen kan herinneren dat hij seks heeft gehad met een vrouw op het adres van Ariane, maar hij herkent haar niet op een foto.

Twee weken later wordt hij opnieuw verhoord. Dan vertelt hij dat hij Ariane heeft overmeesterd en verkracht. Du Lion bekent ook dat hij een snoer van een zonnebank nam en haar daarmee wurgde. Op dat moment ontdekt de politie opvallende gelijkenissen tussen de zaak van Ariane en die van Eve Poppe.

Het dossier van Eve wordt heropend in maart 2019. Enkele maanden later bekent Du Lion dat hij verantwoordelijk is voor haar dood. Meer nog: hij wil ook verklaringen afleggen over twee andere zaken.

De ene zaak gaat over een vermoorde vrouw aan de Stenenbrug, de andere over een moord in Oelegem, aan het kanaal. Aan de hand van die nieuwe verklaringen worden de dossiers van Lutgarda Bogaerts en Maria Van Den Reeck heropend en bij het onderzoek gevoegd.