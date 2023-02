Bekende Iraanse regisseur Jafar Panahi gaat in hongerstaking in gevangenis

Jafar Panahi werd meermaals bekroond op de belangrijkste filmfestivals. In 2000 won hij een Gouden Leeuw in Venetië voor "Dayereh" ("De cirkel"), in 2015 de Gouden Beer in Berlijn voor "Taxi Teheran" en in 2018 de scenarioprijs in Cannes voor "Se rokh" ("Drie gezichten"). Zijn laatste film "Three bears" ("Khers nist") kreeg de prijs van de jury op het Filmfestival van Venetië.