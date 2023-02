Deelfietsen van Blue-bike winnen aan populariteit in Limburg, behalve in Tongeren

Aan alle Limburgse stations stijgt het aantal uitleenbeurten, behalve in Tongeren. Toch gelooft schepen van Mobiliteit Patrick Jans (Tongeren.nu) nog altijd in de Blue-bikes. "We zijn momenteel nog volop bezig met de herontwikkeling van de stationsomgeving in Tongeren. De NMBS heeft onlangs een nieuwe parking aangelegd. Binnenkort gaat De Lijn het busstation verhuizen en komt er ook een betere fietsenstalling. De deelfietsen zullen daar een prominentere plek krijgen. Omdat sommige delen van Tongeren heuvelachtig zijn, hebben we bij de NMBS en Bleu-bike ook al aangedrongen op elektrische fietsen."

Blue-bike verhuurt voorlopig alleen klassieke stadsfietsen, maar daar komt op termijn misschien verandering in, zegt woordvoerder Lisa Maes. "We zijn ons ervan bewust dat zo'n klassieke fiets in heuvelachtigere steden minder aantrekkelijk is. Dus we bekijken of we het gamma kunnen uitbreiden met elektrische fietsen. Maar concrete plannen zijn er voorlopig niet."