Brusselse fietskoerier kritiek na aanrijding met FlixBus

De brandweer van Brussel is rond 16.30 uur opgeroepen voor een ongeval met een bus en een fietskoerier. Daarbij kwam de laatste ongelukkig ten val. Brandweermensen hebben de fietser uit zijn benarde positie bevrijd, waarna de persoon naar het ziekenhuis werd gebracht. Hoe het ongeval gebeurd is, is nog niet duidelijk.