Brusselse politie stoot op riotgun bij huiszoekingen

Een politieteam dat op pad was in de strijd tegen de verkoop van verdovende middelen, merkte afgelopen vrijdag een verdachte man op in de Giststraat in Elsene. De inspecteurs besloten hem te observeren en zagen de man iets uitwisselen met een voorbijganger. Die laatste werd gecontroleerd en gaf toe dat hij net drugs had gekocht. De verkoper werd ook opgepakt en meegenomen voor verhoor.

"Uit een analyse van de gsm’s van de verdachte bleek dat hij naast drugs ook wapens te koop aanbood en er konden bovendien twee andere verdachten geïdentificeerd worden", meldt een woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. "Bij deze personen werden er huiszoekingen op heterdaad uitgevoerd met de ondersteuning van onze anti-overvalbrigade. In totaal werden er 23,5 gram marihuana, 23,5 gram cocaïne, 915 euro, drie xtc-tabletten, een riotgun met munitie en enkele steekwapens in beslag genomen. De drie verdachten werden na verhoor ter beschikking gesteld van het parket, dat een gerechtelijk onderzoek opende naar de verdachten."