CHECK - Is er verband tussen aantal schildklierkankers en kernramp in Tsjernobyl? "Er is een toename, maar één-op-één-link leggen is moeilijk" 

Een andere nuance die professor Nuyts maakt, is dat een verhoogd aantal schildklierkankervaststellingen in de tien jaar na Tsjernobyl niet noodzakelijk aan de kernramp gelinkt moet worden, maar wel in de toename van het aantal screenings en vooruitgang in de wetenschap.

"Mensen krijgen al eens vaker een echo van iets waarbij dan per toeval een bolletje op de schildklier ontdekt wordt. Om maar even een voorbeeld te geven", zegt Nuyts. "In Wallonië komen er in absolute aantallen meer schildklierkankers voor dan in Vlaanderen. Wil dat zeggen dat het ongezonder is om in Wallonië te leven of dat de kans op een kanker daar groter is? Neen. Er wordt in Wallonië gewoon meer getest op schildklieraandoeningen."