5 deelwagens van Poppy gestolen in Hoevenen en Kapellen

Politiezone Noord startte een onderzoek en kreeg daarbij versterking van PZ Brasschaat en PZ Schoten. "Daardoor hebben we al 3 wagens teruggevonden. 2 voertuigen zijn teruggevonden in Nederland en 1 wagen in Vlaanderen." Vrijdagnacht kon de politie ook 6 verdachten in Antwerpen arresteren. "Zij moeten nu voor de raadkamer verschijnen."