Dierenasiel van Sint-Truiden kan toevloed aan honden niet meer aan

Niet iedereen kan zomaar een hond adopteren en mensen klagen soms dat ze geen hond van het asiel in huis mogen nemen. "We hebben veel werk aan de honden voor we ze kunnen plaatsen en de honden die sociaal genoeg zijn, daar staan soms 20 kandidaten voor te trappelen en die moeten we dan teleurstellen. Dat is ook voor ons frustrerend."