Dilbeek roept de Watergroep en Farys op het matje: "Groot aantal waterlekken moet stoppen"

Het Dilbeekse schepencollege stelt 3 concrete vragen. "In eerste instantie mag men komen uitleggen op onze gemeenteraadscommissie van 14 februari, die publiek toegankelijk is, wat de oorzaken zijn van de problemen, hoe dit in de toekomst kan vermeden worden en wat er gebeurt in dergelijke situaties. In tweede instantie vragen wij een tegemoetkoming voor de getroffen inwoners. Tot slot wensen we een duidelijk actieplan van beide waterbedrijven om de watertoelevering ten allen tijde te garanderen", aldus Segers.