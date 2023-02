Dodelijk ongeval met 2 vrachtwagens op E17 in Laarne

Het ongeval gebeurde rond 14.15 uur toen een vrachtwagen inreed op een andere vrachtwagen op de pechstrook. De klap was heel groot. De vrachtwagen kantelde en kwam in de gracht naast de snelweg terecht. De brandweer probeerde de chauffeur uit het wrak te bevrijden, maar hij was al overleden.

Het ongeval zorgt voor veel verkeershinder richting Antwerpen, omdat de snelweg volledig afgesloten is. Het verkeer moet omrijden. Er staat een file vanaf Zwijnaarde. Een verkeersdeskundige van het parket komt ter plaatse om het ongeval te onderzoeken.