MIVB ziet "spectaculaire stijging" van meldingen rond daklozen en drugsverslaafden in Brusselse metrostations: "Dringend nood aan oplossingen"

De straathoekwerkers van Diogenes vzw hebben op het terrein vaak contact met de daklozen en drugsverslaafden in de Brusselse metrostations en begrijpen de oproep van de MIVB. "We merken dat veel gebruikers zelf ook uit die situatie weg willen, maar dat ze op muren botsen. Wie hulp wil krijgen, moet zorgen dat de mutualiteit in orde is, heeft een medische kaart nodig of moet lang wachten", verduidelijkt Keymeulen.

Veel gebruikers hebben de veerkracht niet om die drempels te overwinnen. "Wij proberen hen te ondersteunen en hen te helpen om die veerkracht wel te vinden. Want we zijn ervan overtuigd dat als iemand de weg vindt naar het OCMW, een dokter of familie, dat je op een heel andere manier met die persoon kan spreken."