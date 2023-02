Vikingen namen al in 9e eeuw paarden en honden uit Scandinavië mee naar Brittannië, blijkt uit brandgraf in Engeland

Onderzoekers aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Durham University analyseerden de strontiumisotopen in de crematieresten. Isotopen zijn atomen van een bepaald element die een verschillend aantal neutronen in hun kern hebben.

Strontium is een natuurlijk element dat overal ter wereld voorkomt in rotsen, de grond en in het water, maar de verhouding tussen de verschillende isotopen varieert in verschillende delen van de wereld. Die isotopenverhouding is specifiek voor elke plek: ze reflecteert de strontiumistopen die in de geologische lagen aanwezig zijn en vormt zo een soort van geografische vingerafdruk.

Planten nemen de strontiumistotopen in die zelfde verhouding op en als mensen en dieren die planten eten, vervangt strontium het calcium in hun botten en tanden. Aan de hand van de verhouding tussen de strontiumisotopen kunnen de onderzoekers nu dan ook achterhalen waar de mensen vandaan kwamen of geleefd hebben.