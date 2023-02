Elektrische wagen rijdt in centrum Gent het water in, inzittenden komen er met de schrik vanaf

Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur aan de Visserij in Gent. De bestuurster van een elektrische wagen ging door een afsluiting, reed over een woonboot en kwam in het water terecht. De vrouw en haar passagier werden in shock en onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht, maar kwamen er uiteindelijk met de schrik vanaf. Ook iemand die in het water was gesprongen om hen te helpen, moest onderkoeld naar het ziekenhuis.

Vermoedelijk heeft de vrouw een verkeerde beweging gemaakt terwijl ze reed omdat ze de elektrische wagen nog niet gewoon was.