Allereerste Ensor voor Uitzonderlijke Verdienste gaat naar Nederlandse oud-omroepbaas Joop Daalmeijer

En dat begon allemaal met een interesse in de Vlaamse levensstijl. In "VRT NWS laat" vertelt Daalmeijer daar een anekdote over. "Toen ik als eerste keer als radioverslaggever dit land binnenkwam, moest ik een reportage maken over een staking van binnenvaartschippers aan de grens tussen Frankrijk en België."

"Na het monteren vroeg een technicus of ik honger had. Ik had de hele dag niets gegeten. Er stond een gasfornuisje in de ruimte. De man begon plots biefstuk met frieten voor mij te bakken. Dat was zo charmant. En toen dacht ik: dit is mijn land, hier moet ik vaker komen."