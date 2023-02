Euro na diepe najaarsdip op hoogste peil sinds april vorig jaar: 3 mogelijke verklaringen voor die ommekeer

Laat een sterkere euro zich ook voelen in onze portemonnee?

Omdat energie en grondstoffen op de internationale markten veelal in dollars worden betaald, zwengelde de sterke dollar in het najaar de al hoge energieprijzen nog verder aan. Die situatie is nu omgekeerd, waardoor dat een gunstig effect zou kunnnen hebben op die prijzen.

"Al weet ik niet of de modale man of vrouw dat onmiddellijk zal merken", zegt De Schryder. "Maar zeker voor bedrijven die in die sectoren handel drijven - bijvoorbeeld op vlak van aardolie en gas - zal dat effect wel degelijk te voelen zijn."

Wie met dollar betaalt om euro's te kopen, is dan weer slechter af. Een typisch negatief effect is zo bijvoorbeeld dat de export van Europa naar de VS weer duurder is geworden voor bedrijven. "Dat zou een remmend effect kunnen hebben op die Europese uitvoer, maar aanzienlijk zal dat niet zijn", verwacht De Schryder.