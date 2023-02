Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekomen in Oekraïense hoofdstad Kiev, morgen topoverleg

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is met een delegatie van vijftien Europese commissarissen op bezoek in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Met het bezoek wil de Europese Commissie haar steun aan Oekraïne bevestigen. Morgen is ook een Europees-Oekraïens topoverleg gepland in Kiev.