Expertisecentrum GRACE gaat de strijd tegen kunstcriminaliteit aan

GRACE staat voor: Ghent Research institute for Art & cultural heritage Crime and law Enforcement. Het is een samenwerking tussen het MSK Gent, de Universiteit Gent en de lokale politie waarbij ze alle kennis en expertise bundelen. Zo willen ze elkaar versterken om de nationale en internationale strijd tegen kunstcriminaliteit beter aan te pakken.

Kunstcriminaliteit is niet alleen een nationaal maar ook internationaal fenomeen. Het gaat onder andere over diefstallen van kunstwerken, beschadiging, vervalsing en activisme.

Het expertisecentrum brengt de verschillende partners samen. De culturele sector, de academische wereld en de politie kunnen zo de expertise van hun domeinen delen en beter gewapend zijn tegen kunstcriminaliteit. Via het platform GRACE gaat men proactief informatie uitwisselen om kunstcriminaliteit in de toekomst te vermijden.