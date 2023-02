Fiberklaar mag werken in Turnhout hervatten na eerdere klachten over slordig werk en kapotte stoepen 

Nutsmaatschappij Fiberklaar mag opnieuw glasvezelkabels in de grond stoppen in Turnhout. “De aanleg van de kabels veroorzaakte heel wat problemen, zoals kapotte rioleringen of verzakte stoepen die niet terug dichtgelegd werden. We kregen heel wat klachten binnen van inwoners”, zegt Marc Boogers (Groen), schepen voor openbare werken.

“Dat er zoveel problemen waren, had wellicht iets te maken met het grote aantal ploegen van onderaannemers die te weinig werfleiders hadden. Enkele tussenkomsten van de stad hebben niets uitgehaald. Daarom hebben we op 18 januari beslist om de samenwerking even stop te zetten en de vergunningen in te trekken", zegt Boogers.