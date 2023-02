Fietssnelweg in Zwevegem onderbroken door poort: "onduidelijke signalisatie voor fietsers"

Sinds december botsen fietsers die op de fietssnelweg F374 in Zwevegem rijden vaak op een gesloten poort. De poort staat op het jaagpad langs het transportbedrijf Laebens. De poort sluit telkens een schip komt laden en lossen, maar wanneer dat is, is voor heel wat fietsers niet duidelijk.

Nochtans staat er een bord doodlopende straat wanneer de poort dicht is, maar volgens fietsers is dat onduidelijk en staat er niet aangeduid hoe je het best kan omrijden. "Ik neem vaak deze route, maar gisteren stond ik plots voor een gesloten poort", zegt Zwevegems gemeenteraadslid Yves De Bosscher (Groen). "Hoe je dan wel op je bestemming moet geraken, is niet duidelijk."