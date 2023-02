Gent geeft plaatsverbod aan man die voor overlast blijft zorgen in hoerenbuurt

In Gent heeft een man een plaatsverbod gekregen nadat hij herhaaldelijk voor overlast zorgde in en rond de hoerenbuurt. Hij werd al verschillende keren opgepakt omdat hij dronken was en voorbijgangers, handelaars en sekswerkers lastigviel.

Burgemeester Mathias De Clercq heeft een verbod uitgevaardigd voor een maand. Als de man in die periode toch nog in de buurt rondhangt, kan hij meteen opgepakt worden en riskeert hij een GAS-boete betalen van 350 euro. De man kreeg al eerder verwittigingen, maar sloeg die dus in de wind.