Heemkring Noorderwijk bakt 400 gratis pannenkoeken voor Maria-Lichtmis

"Negentig eieren, twintig liter melk en rest verklap ik niet." De voorzitter van heemkring Nortevic uit Noorderwijk, Jules Van Olmen, is trots op het initiatief. Een voormalige dorpsbakker maakt het beslag voor de 400 pannenkoeken volgens een eigen geheim recept. Iedereen die wil, mag komen smullen van de zoete lekkernij en de scholen uit de buurt komen voorop. "We willen de eeuwenoude traditie in ere houden en we geven ook informatie over de oorsprong van het gebruik. Die zoetigheid helpt wel om de kinderen aandachtig te houden", zegt Van Olmen.