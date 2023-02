Hoe omgaan met ChatGTP in het onderwijs? Gemeenschapsonderwijs heeft handleiding klaar

"We gaan niet wegsteken dat er aandachtspunten zijn", zegt Andries Valcke van de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! "Die gaan natuurlijk over informatieveiligheid, maar ook over wanneer je het programma in de lessen kan gebruiken en over een beleid in de school. Dat iedereen in elke les ChatGTP zou gebruiken omdat het nu heel hot is, kan niet de bedoeling zijn."

De handleiding van het GO! toont hoe je ChatGTP zinvol kan gebruiken in bijvoorbeeld de lessen Nederlands of mediawijsheid. "Er komen teksten uit maar dien zijn niet 100 procent betrouwbaar", duidt Andries Valcke. "Dan kan je bijvoorbeeld bekijken waar er fouten in de tekst zitten, hoe dat anders kan worden bekeken of hoe er andere bronnen kunnen worden gevonden." Als het gaat over Nederlands, kan worden bekeken welke woorden er worden gebruikt en of die al dan niet begrepen worden."

Maar er bestaat ook gevaar voor overkill. "Als men op een school de mogelijkheden ervan ziet, loop je het risico dat het programma in te veel lessen zal worden gebruikt", zegt Valcke. "Het kan niet de bedoeling zijn dat het programma het doel is van de lessen, maar het is wel een middel om de lessen sterker te maken."

Meer details over de handleiding vindt u hier.