Hongersnood in grootste inheemse gebied van Brazilië: "Er is geen eten, veel kinderen zijn ziek, de Yanomami gaan dood"

Het gebied van de Yanomami, het grootste inheemse reservaat van Brazilië, ligt in het noorden van het Amazonegebied, in de deelstaten Amazonas en Roraima, aan de grens met Venezuela. Het is ongeveer zo groot als Portugal en er leven zo’n 27.000 mensen. Maar het Yanomami-leefgebied is de voorbije jaren meer en meer in de greep geraakt van gewapende criminele bendes en er zijn naar schatting ruim 20.000 garimpeiros - illegale goudzoekers - actief. Het was al geweten dat Yanomami-meisjes zich hongerig prostitueerden in ruil voor wat rijst of een stuk worst.