Hotelschool Brakel viert Maria Lichtmis met honderden pannenkoeken voor alle leerlingen

Ook hotelschool Stella Matutina in Michelbeke bij Brakel laat Lichtmis niet zo maar voorbij gaan. De naam van de school verwijst namelijk naar Maria. 'Stella Matutina' betekent 'ochtendster' en die naam verwijst naar Maria. En dus is het feest op de school!

Om Lichtmis te vieren, bakt de hotelschool honderden pannenkoeken voor alle leerlingen. In de 3 keukens van de school is het alle hens aan dek. In totaal worden er 300 pannenkoeken gebakken. "Ik heb al veel pannenkoeken kunnen klaarmaken, dus al veel geoefend", vertelt 1 van de leerlingen. "Maar de ene lukt al beter dan de andere. Ik oefen thuis heel veel, want dat is het liefste wat ik doe : pannenkoeken bakken." Een andere leerling vult aan : "Vroeger bakte mijn meter altijd pannenkoeken voor Lichtmis, en nu doe ik dat zelf. Het is wel tof dat de leerlingen hier zelf pannenkoeken mogen bakken op school."