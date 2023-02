Imec-onderzoekers leggen met speciale camera basis voor betere opsporing bij patiënten van traag groeiende hersentumoren

"Om een laaggradig glioma in de hersenen weg te nemen, baseert een chirurg zich vooral op anatomische kennis, functionele grenzen, weefselgevoel en subtiele weefselveranderingen. Die subtiele veranderingen zijn quasi onherkenbaar in de grenszone met het normale omgevende hersenweefsel, waardoor het onmogelijk is die grenzen te zien met het blote oog, ook niet met de hulp van een zeer goede operatiemicroscoop", zei professor dokter Steven De Vleeschouwer, neurochirurg in het UZ Leuven.

"Daarom zijn we jaren geleden gaan samenwerken met imec om een hyperspectrale camera te combineren met een chirurgische microscoop en als één geheel te kalibreren voor de gebruikte golflengtes van het licht. Als de verdere klinische testen even positief verlopen als onze eerste bevindingen, zal de hyperspectrale camera voor patiënten met een laaggradig glioma het voordeel hebben dat meer aangetast weefsel kan worden herkend en weggehaald. Op die manier ontwikkelen we een hulpmiddel dat ons in real-time, zonder dat de patiënt vooraf één of ander fluorofoor moet drinken, toelaat een breed deel van de hersenen te scannen zonder dat het wezenlijk interfereert met de normale operatieve procedure", zei De Vleeschouwer. Een fluorofoor is een stof die fluorescentie vertoont, die licht uitstraalt als ze in een aangeslagen, geëxiteerde toestand komt.



Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Carl Zeiss Meditec AG, een toonaangevend leverancier van medische technologie. De resultaten werden voorgesteld tijdens SPIE BiOS, een belangrijke conferentie over biomedische optica in San Francisco.

Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van imec.