Afvalintercommunale Limburg.net plant op 25 jaar tijd bijna 100 hectare bos aan

In de Hasseltse deelgemeente Kermt is de laatste anderhalve hectare aangeplant van een nieuw bos aan de Kermtstraat. "We zijn 19 hectare bos aan het aanplanten", zegt Luc Wouters (CD&V), voorzitter van Limburg.net. "We zijn een afvalintercommunale. Spijtig genoeg stoten we nog altijd CO2 uit. Ophaling gebeurt nog altijd met vrachtwagens. Maar onze doelstelling is om een klimaatneutrale afvalintercommunale te zijn. De CO2 die we uitstoten willen we capteren door van dit soort bossen aan te planten."