Buurtbewoners in Opglabbeek uiten frustraties op infovergadering na overlast aan sportzone door jongeren

"De overlast gaat van erg veel lawaai maken tot schoppen op de voordeuren van mensen en op werkbussen springen die verplicht aan de sporthal geparkeerd staan door de werkzaamheden in de Kruisstraat. Of er sprake is van druggebruik, weet ik niet. Maar er worden veel bommen en vuurwerk gegooid, op het voetbalveld onder andere, dat klinkt alsof ze aan het schieten zijn", vertelt buurtbewoonster Gwen Dirckx. "Het komt wel heel dichtbij. We hebben er allemaal last van, we worden er allemaal bang van en we durven allemaal niet meer buitenkomen 's nachts. Onze zoon komt 's nachts soms thuis van de jeugdbeweging en wordt dan bedreigd door die jongeren, waardoor hij ook heel bang is nu. En dat geldt voor veel andere kinderen en jongeren ook."

Dat beaamt Lars Gielen, voorzitter van het jeugdhuis Sumo in Opglabbeek. "In ons jeugdhuis komen diezelfde jongeren die aan de sportzone voor overlast zorgen ook problemen veroorzaken. Ik heb zelf ook met de buurtbewoners gepraat en ben naar dit overleg gekomen omdat ik me betrokken voel, want ik heb ook al eens de politie gebeld omdat er problemen waren met die groep jongeren. Daarna hebben ze bij ons geen problemen meer veroorzaakt, maar een tijdje later wel weer bij de buurtbewoners. Dus ik hoop echt dat er meer controle komt, ook aan het jeugdhuis. Mijn 15-jarig broertje komt ook naar daar en ik wil niet dat er iets met hem gebeurt."

Volgende maand organiseert het gemeentebestuur een nieuwe infovergadering om de maatregelen te evalueren samen met de betrokken buurtbewoners en verenigingen en om eventueel toch een plaatsverbod in te voeren.