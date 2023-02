130 Oekraïense vluchtelingen gaan op zoek naar werk op jobbeurs in Geel

Op een jobbeurs in Geel zijn 130 Oekraïense vluchtelingen langsgeweest die op zoek zijn naar een job. De vluchtelingen kregen uitleg over de Vlaamse arbeidsmarkt, over hoe je een CV opstelt en gaan in gesprek met werkgevers en interimkantoren. Voor bedrijven is het ook een kans om de vele openstaande vacatures in te vullen.